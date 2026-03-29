il giallo social

Beatrice di York, i post cancellati dal marito Edoardo alimentano nuovi dubbi sulla coppia

Secondo alcune ricostruzioni della stampa britannica, tra la coppia si sarebbe creata una distanza, più emotiva che geografica

29 Mar 2026 - 12:06

Post spariti nel nulla, tempismo sospetto e un silenzio che fa più rumore di mille dichiarazioni. Altro che favole reali: la storia tra Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi torna sotto i riflettori per una mossa social che ha acceso più interrogativi che certezze.  Le voci di una possibile crisi hanno iniziato a circolare con più insistenza quando l'imprenditore è stato spesso avvistato lontano dal Regno Unito. I suoi soggiorni negli Stati Uniti, in particolare tra Miami e Palm Beach, hanno attirato l'attenzione proprio mentre a Londra la moglie affrontava un periodo mediaticamente complesso legato alle vicende familiari.

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Le immagini condivise sui social raccontavano di contesti esclusivi, incontri d'affari, atmosfere leggere. Un contrasto evidente che non è passato inosservato. Poi, all'improvviso, quei contenuti sono scomparsi. Foto e video cancellati, senza spiegazioni. Un gesto che invece di spegnere il rumore lo ha amplificato. Secondo alcune ricostruzioni della stampa britannica, tra i due si sarebbe creata una distanza, più emotiva che geografica.

Da una parte Beatrice, descritta come determinata a proteggere la stabilità familiare; dall'altra Edoardo, sempre più concentrato su una carriera internazionale in forte espansione. Il ritorno sotto i riflettori delle vicende legate al padre della principessa, Andrea Mountbatten-Windsor, continua a rappresentare un elemento di pressione non indifferente tra i due.

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Famiglia, passato e presenze ingombranti

 Nel racconto di una relazione sotto osservazione rientrano anche altri elementi. Il legame di Edoardo con la sua ex compagna, Dara Huang, con cui condivide un figlio, torna ciclicamente al centro dell'attenzione. Nulla di esplicitamente problematico, ma sufficiente nel clima attuale ad alimentare nuove letture. Anche le famiglie d'origine, così diverse per storia e sensibilità, sembrano contribuire a rendere l'equilibrio più complesso. Da un lato l'universo reale degli York, dall'altro quello aristocratico e internazionale dei Mapelli Mozzi.

La smentita (che non basta a spegnere il gossip)

 Eppure, quando la narrazione sembrava ormai orientata verso una crisi conclamata, sono arrivate le smentite. Fonti vicine alla coppia parlano di un matrimonio solido, messo alla prova solo dalla distanza fisica e dagli impegni lavorativi. A rafforzare questa versione, anche alcune apparizioni pubbliche insieme, in cui Beatrice ed Edoardo sono sembrati affiatati e complici. Un'immagine che contrasta con il racconto più allarmistico circolato negli ultimi giorni.

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