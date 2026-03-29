Post spariti nel nulla, tempismo sospetto e un silenzio che fa più rumore di mille dichiarazioni. Altro che favole reali: la storia tra Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi torna sotto i riflettori per una mossa social che ha acceso più interrogativi che certezze. Le voci di una possibile crisi hanno iniziato a circolare con più insistenza quando l'imprenditore è stato spesso avvistato lontano dal Regno Unito. I suoi soggiorni negli Stati Uniti, in particolare tra Miami e Palm Beach, hanno attirato l'attenzione proprio mentre a Londra la moglie affrontava un periodo mediaticamente complesso legato alle vicende familiari.