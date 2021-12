Beatrice di York con la carrozzina e… l'amuleto contro il malocchio

Leggi Anche La principessa Beatrice è diventata mamma di una bambina

Parka imbottito, anfibi e berretto in testa: nessuno riconosce la principessa con un abbigliamento così low profile. E Beatrice, che da sempre ama la riservatezza, ne approfitta per godersi in spensieratezza la giornata in famiglia. Mangia con gusto un hot dog, poi si diverte insieme al figlio di suo marito con i giochi a premi tipici delle fiere proprio come una ragazza qualunque.

Beatrice spinge la carrozzina (costosissima) in cui dorme placida sua figlia Sienna, nata il 21 settembre. Ai flash non sfugge un dettaglio curioso: l'occhio di Allah, un amuleto in vetro tipico dei paesi del Mediterraneo (dalla Grecia alla Turchia), assicurato alla navicella. La funzione del talismano è quella di tenere lontane le avversità e scacciare il malocchio. Non che la principessa e il conte Mapelli Mozzi ne abbiano particolare bisogno, visto quanto sono affiatati, ma con l'aria che tira a Buckingham Palace è sempre meglio essere preparati...

Ecco Sienna Elizabeth, la figlia della principessa Beatrice pronta a seguire i passi della bisnonna Instagram leggi dopo slideshow ingrandisci Ha ora ufficialmente un nome la figlia della principessa Beatrice di York e di Edoardo Mapelli Mozzi, nata il 21 settembre. Si chiama Sienna Elizabeth, come annunciato direttamente da suo papà con un post su Instagram in cui si vedono le impronte dei piedini della bimba. Un nome che è un evidente tributo alla regina Elisabetta. "La nostra vita insieme è appena cominciata - scrive Mapelli Mozzi - e io non vedo l'ora di vedere tutte le cose meravigliose che ci aspettano. Questa settimana un amico mi ha detto la più dolce delle cose: con ogni figlio nuovo ti cresce un nuovo cuore". Leggi Tutto Leggi Meno

