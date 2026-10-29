Barry Keoghan: "Dopo gli insulti sul mio aspetto sono andato dal chirurgo estetico"
L'attore irlandese, 34 anni, aveva parlato del suo malessere psicologico a seguito delle critiche ricevute e ha documentato sui social la procedura a cui si è sottoposto
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L'attore irlandese Barry Keoghan, dopo i commenti offensivi ricevuti sul suo aspetto fisico, ha deciso di sottoporsi a una seduta di Xarf. Un trattamento estetico innovativo di radiofrequenza che rimodella e stimola la produzione di collagene per migliorare la compattezza e l'aspetto del viso e del collo. Il sistema non richiede aghi, anestesia o tempi di recupero, di solito bastano solo uno o due appuntamenti per ottenere i risultati desiderati.
Il trattamento
In un video su Instagram, condiviso da Nilam Holmes, esperta di trattamenti viso con diversi clienti famosi, si vede l'attore de "Gli spiriti dell'isola" sottoporsi a una seduta estetica di Xarf. Nei mesi scorsi Barry Keoghan aveva parlato del suo malessere psicologico a seguito delle critiche ricevute per il suo aspetto fisico. Commenti malvagi che erano veri e propri insulti, che avevano portato l'interprete irlandese ad abbandonare i social e a evitare i luoghi pubblici.
Alcuni utenti del web hanno pensato che la scelta di Keoghan di fare il trattamento di bellezza sia legata alle offese ricevute nei mesi scorsi. "C'è molto odio online. Ci sono tanti insulti per come sono fatto e si è arrivati a un punto in cui la situazione è diventata pesante", aveva dichiarato l'attore di "Peaky Blinders". "Mi ha portato a chiudermi in me stesso, a non voler partecipare agli eventi e a non voler uscire di casa. Lo dico con assoluta sincerità: sta diventando un problema", aveva confessato durante il programma "The Morning Mash Up".
Lo Xarf come una seduta psicologica
Lo Xarf ha un costo stimato in 3.500 dollari a seduta e diversi Vip hanno provato il trattamento all'interno del centro estetico di Nilam Holmes: la supermodella e attrice britannica Rosie Huntington-Whiteley, l'attore Joe Alwyn e la cantante Nicole Scherzinger, ex leader della girlband "Pussycat Dolls".