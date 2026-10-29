Alcuni utenti del web hanno pensato che la scelta di Keoghan di fare il trattamento di bellezza sia legata alle offese ricevute nei mesi scorsi. "C'è molto odio online. Ci sono tanti insulti per come sono fatto e si è arrivati a un punto in cui la situazione è diventata pesante", aveva dichiarato l'attore di "Peaky Blinders". "Mi ha portato a chiudermi in me stesso, a non voler partecipare agli eventi e a non voler uscire di casa. Lo dico con assoluta sincerità: sta diventando un problema", aveva confessato durante il programma "The Morning Mash Up".