Sydney Sweeney si mostra in una versione sexy di "Mamma ho perso l'aereo". La pellicola cult del 1990, diventata un classico dei film natalizi da riguardare ogni anno, è stata fonte di ispirazione per la nuova campagna pubblicitaria della sua linea di abbigliamento e lingerie.
Gli scatti
L'attrice americana è già entrata nello spirito natalizio con un omaggio al celebre film con Macaulay Culkin. La star di "Euphoria" si è messa nei panni del protagonista Kevin McCallister, il bambino che rimane da solo a casa per le vacanze di Natale mentre la sua famiglia parte per Parigi. Nel video si vede Sydney davanti allo specchio del bagno con la schiuma da barba e un rasoio, in primo piano i suoi capelli biondi con morbide onde e un reggiseno coordinato con un cardigan aperto. Mimando i gesti della rasatura, la sex symbol americana applica un prodotto per il viso portandosi le mani alle guance e spalanca la bocca per urlare.
Chiunque abbia visto il film ricorderà questa scena, in cui Kevin, provando il dopobarba del padre, urla per il bruciore che prova sulla pelle. Una scena diventata un classico che viene riproposta ancora oggi su internet in diverse vesti: meme, omaggi cinematografici e pubblicità. Ma le citazioni alla pellicola non terminano qui, in un altro momento dello spot si vede la Sweeney con un completo bordeaux e un piccolo cane bianco tra le braccia, mentre si intravede una misteriosa figura dietro la tenda. L'attrice reagisce spaventata alla presenza inaspettata, rievocando le situazioni vissute dal giovane Culkin nel film di Chris Columbus.
In un'altra scena della campagna pubblicitaria, si vede Sydney mangiare una grande coppa di gelato ricoperta di panna e altri ingredienti, mentre si rilassa su una poltrona. Anche questa sequenza è un richiamo al protagonista del film del 1990, che approfitta dell'assenza dei genitori per concedersi piccoli lussi come guardare la tv fino a tardi e mangiare alimenti ipercalorici.
Non solo "Mamma ho perso l'aereo"
Nei giorni scorsi, l'attrice aveva condiviso sul suo profilo Instagram un altro spot per la sua linea di abbigliamento e biancheria intima, sempre a tema natalizio. In questa campagna pubblicitaria Sidney interpreta Cindy Lou Who, la bambina che scioglie il cuore del Grinch nell'omonima pellicola. L'attrice ha omaggiato anche il film di animazione di Tim Burton "Nightmare Before Christmas", mostrandosi in una sexy versione gothic chic con una lingerie che evidenzia il suo fisico da pin-up.
La strategia è richiamare alla mente alcuni cult dell'immaginario collettivo natalizio, risvegliando uno spirito nostalgico ma allo stesso tempo presentando capi contemporanei e seducenti che giocano sulla naturale sensualità e charme dell'attrice.