L'attrice americana è già entrata nello spirito natalizio con un omaggio al celebre film con Macaulay Culkin. La star di "Euphoria" si è messa nei panni del protagonista Kevin McCallister, il bambino che rimane da solo a casa per le vacanze di Natale mentre la sua famiglia parte per Parigi. Nel video si vede Sydney davanti allo specchio del bagno con la schiuma da barba e un rasoio, in primo piano i suoi capelli biondi con morbide onde e un reggiseno coordinato con un cardigan aperto. Mimando i gesti della rasatura, la sex symbol americana applica un prodotto per il viso portandosi le mani alle guance e spalanca la bocca per urlare.