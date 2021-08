Barack Obama fa 60 anni, che balli scatenati per il suo compleanno

Doveva essere un party da 700 persone, poi l’ex Presidente americano aveva dovuto ridurre il numero degli invitati a causa delle preoccupazioni per il Covid. Ma quella che si è svolta a Martha's Vineyard, nell'isola davanti alla costa del Massachusetts, non era proprio una festa per soli amici e parenti intimi. Tra le stelle scelte da Obama c’erano Chrissy Teigen con il marito John Legend, HER, cantante vincitrice di un Grammy, e Gabrielle Union, attrice ed ex modella statunitense. Tra gli altri ospiti anche Tom Hanks, Beyoncé, Bradley Cooper, LeBron James, Steven Spielberg e Oprah Winfrey.

I partecipanti al party dovevano essere tutti vaccinati o sottoposti a un tampone ma scatenano polemiche le immagini girate sui social in cui si vedono molte persone ballare senza mascherina. Il “New York Post” ha pubblicato alcune immagini social (poi rimosse) in cui si vedono assembramenti durante il mega evento durato fino all’alba. Pare che gli ospiti fossero circa 200.

