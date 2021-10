Baci in pista a Francesca col pancione, corsa d’amore per Vale Rossi

Valentino Rossi si prepara a dire addio alle corse in moto, e con il GP di Misano è iniziato il valzer dei saluti che lo porterà a scendere di sella con le prossime due gare. A salutare il Dottore c'era una folla di fan festanti, ma tra tutti c'era qualcuno di davvero speciale: Francesca Sofia Novello, la fidanzata del campione in attesa della loro prima bimba. Per loro baci a bordo pista e abbracci appassionati. "Grazie amore", ha scritto semplicemente lei postando le foto.

Leggi Anche Francesca Sofia Novello incinta festeggia con il suo Dottore

Tutto il team di Rossi ha indossato una felpa gialla con scritto sulla schiena "Grazie Vale", e Francesca non ha fatto eccezione, con il pancione che si vedeva appena sotto la stoffa pesante. La modella che presto diventerà mamma era a bordo pista per godersi le prodezze del suo campione ed è corsa ad abbracciarlo dopo la gara. Bellissima, sorridente e innamorata: il Dottore non poteva chiedere di più.

Leggi Anche Francesca Sofia Novello alle sfilate milanesi, flash puntati sul pancione



L'addio ufficiale alle corse in moto avverrà con le prossime due tappe del Motomondiale: Portimão in Algarve (Portogallo) e Valencia (in Spagna). Per Valentino però la tentazione di abbandonare in anticipo è forte. "È stato lungo e bello, talmente bello che forse alle ultime due non ci vado" ha detto vedendo la festa che avevano preparato per lui i suoi fan. La sua lunga avventura sulle due ruote sta per concludersi ma, allo stesso tempo, sta per iniziarne una ancora più bella. Tra qualche mese diventerà padre e una cosa è certa: l'adrenalina non mancherà.

Potrebbe interessarti anche: