Aurora Ramazzotti, prime foto di famiglia con Cesare Augusto

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è presa un po’ di tempo per “allenarsi” a questo nuovo ruolo e ora scrive: “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”. Le immagini con il piccolino tra le braccia mentre lo allatta sul divano fanno piovere un sacco di like.

Aurora Ramazzotti sorride teneramente all’obiettivo mentre sul divano allatta il suo bambino, venuto alla luce il 30 marzo scorso in una clinica svizzera davanti alla nonna Michelle Hunziker (lei ha detto di aver provato un’emozione indescrivibile: “E’ nato davanti a me”). Dopo l’uscita dall’ospedale, l’influencer e il compagno si sono presi un po’ di pausa dai social dedicandosi completamente al nuovo ruolo di genitori. “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà” scrive Aurora postando le prime foto di famiglia. Lei, Goffredo e Cesare Augusto davanti allo specchio si sono scattati un dolcissimo selfie con il neonato stretto tra loro. Poi ci sono le immagini del papà che steso sul letto tiene sul suo petto il figlio e poi la Ramazzotti con il piccolino davanti a sé durante un pranzo al ristorante. Piccoli flash di una nuova vita e di una nuova avventura per Aurora e Goffredo che per ora non pensano alle nozze, ma si sentono già uniti per sempre.

Le polemiche per colpa del gatto Aurora Ramazzotti è una mamma dolcissima ma gli haters non la lasciano in pace nemmeno in questo delicato momento della maternità. All’influencer è bastato postare uno scatto della culla con il gatto nelle vicinanze per scatenare le polemiche. “Un bambino così piccolo non dovrebbe stare a stretto contatto con gli animali!”, hanno scritto riferendosi all’incontro tra Cesare Augusto e l’animale domestico. Apriti cielo poi quando ha postato la foto del micio nella culla. “E’ pericoloso” hanno scritto. Aurora ha preferito non replicare e godersi la sua immensa gioia. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato anche l’immagine del suo fisico davanti allo specchio scrivendo: “10 giorni dopo il parto, il corpo è magico”.