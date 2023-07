Per Aurora Ramazzotti un momento commovente. Vedere il suo amato bisnonno mentre fa qualche smorfietta per catturare l'attenzione di Cesare dove essere stato emozionante e divertente, come si intuisce dalla risatine di Aurora catturate nel video. Non è da tutti i giorni avere la fortuna di poter fare incontrare generazioni diverse in questo modo. Tra l'altro salta all'occhio la straordinaria somiglianza tra l'influencer e Rodolfo, sottolineata anche da molti commenti al post Instagram.