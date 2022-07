Attrici, influencer e tiktoker alla corte siciliana di Alessandro Enriquez

E sono stati tre giorni di festa, a partire dalla celebrazione di Santa Rosalia, la patrona di Palermo. Passando per i party con le cartomanti fino alla sfilata davanti un tramonto mozzafiato. Perché le tradizioni popolari, le credenze, le feste religiose e il concetto di famiglia vengono sapientemente mixate e rivisitate attraverso le lenti colorate del designer, che trasforma i cliché isolani in nuove visioni.

Tre giorni di festa che sono iniziati il 14 luglio, in occasione del Festino di Santa Rosalia, con una cena esclusiva a Palazzo Asmundo (intervallata da arpiste e dalle danze dei ballerini del Teatro Massimo), davanti alla cattedrale di Palermo, osservatorio privilegiato per la processione della "Santuzza".

Al Pollina Resort del Gruppo Mangia's con la vista sul suo tramonto mozzafiato, Alessandro ha invece incorniciato la sua prima Resort presentandola con modelle siciliane e canzoni del passato in versione contemporanea, partendo dagli Anni 50.

Già, gli Anni 50 così cari ad Enriquez con le gonne a ruota avvitate e le camicie unisex. "Ho rivisitato l'armadio della mia adorata nonna Lina che non c'è più - racconta lo stilista tra la commozione - da bambino rovistavo tra le sue cose, tra gioielli e accessori, oggi questa collezione la voglio dedicare a lei che è sempre stata la mia musa ispiratrice".

I colori del mediterraneo, le bandiere italiane, il made in Italy sullo sfondo di una Palermo liberty con le visioni di teatri e pavoni che schiacciano l'occhio alle tre scimmiette sono stati celebrati dagli influencer Chiara Baratello, Oriana Sun, Aya Mohamed, Emmanuel Foures, Jacopo Becchetti, Andrea Caravita, Erika Nicolosi e le bellissime tiktoker (Goglino Sister's) Giovanna, Francesca e Valentina Goglino.

Dulcis in fundo le attrici Federica Lucaferri (che abbiamo visto recentemente in "Baby"), Beatrice Barichella e il talento Made in Sicily Marianna Di Martino già musa di Ficarra e Picone che sta stregando il cinema italiano e internazionale.