Jo Squillo: Alessandro Enriquez, la collezione per l'inverno 2021/22

Non mancano poi le feste religiose, le operette di danza classica sotto cieli estivi orlati di luminarie e le cene su tavole imbandite che raccontano il nuovo convivio di Alessandro.

Le tavole apparecchiate hanno un ruolo speciale nell’immaginario dello stilista e prendono forma come all’interno di scene felliniane: un banchetto di Trimalcione in chiave contemporanea, nel quale la citazione di Ugo Tognazzi “anche a tavola i classici ce stanno bene”, calza a pennello tra le illustrazioni di personaggi bucolici e ambientazioni casalinghe in un contesto fuori dall’ordinario, per un Satyricon reinterpretato da Alessandro Enriquez.

Sempre presenti tra le stampe i simboli focus del brand, i cuori e i doppi cuori incoronati e aureolati, che si presentano in nuance con la nuova palette colore: verde salvia, giallo oro, rosso rubino, blu notte, rosa cipria e verde smeraldo.

In questa nuova collezione, gli archetipi del guardaroba femminile incontrano e si fondono con le forme di quello maschile e viceversa, spezzando i confini tra i classici di genere, con l’intento di proporre una nuova visione “daily” di collezione totalmente unisex e a doppia proposta.

La collezione donna questa stagione cresce nella proposta presentando non solo la parte giorno, che il designer propone ad ogni sua uscita, ma anche quella legata alla sera creando così un perfetto mood “festa”.

