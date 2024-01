Asia Argento hot su Instagram a 48 anni, le foto dell'attrice nuda

Asia Argento ha condiviso con i follwer alcuni immagini ad alto tasso erotico. Posa senza veli e senza make-up, mostrandosi proprio come mamma l'ha fatta: solo i numerosi e vistosi tatuaggi coprono il suo corpo. Disinibita e sfrontata si ritrae allo specchio senza lasciare nessuno spazio all'immaginazione, eludendo la censura social con alcune emoticon messe a nascondere i capezzoli e le parti intime. Anche per celebrare il suo 48esimo compleanno a settembre, l'attrice ha regalato uno scatto senza nulla addosso: "Pubblico un selfie audace ma non tanto per la mia nudità - a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager - la verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero" aveva scritto. "Ho voglia di sbrigarmi a invecchiare, la vita è bella ma dura troppo" aveva concluso.