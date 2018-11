Asia Argento incontra Carlos, il figlio di Corona: "E' un ragazzo straordinario"

Cena a tre per conoscersi. Asia Argento ha incontrato per la prima volta Carlos Maria , il figlio di Fabrizio Corona , l'altra sera in un ristorante milanese dove sono avvenute le "presentazioni ufficiali". "Carlos è uno dei ragazzi più straordinari che io abbia mai conosciuto. Ha una testa formidabile e un gran cuore", così l'attrice commenta a "Chi", che mostra in esclusiva le immagini dell'incontro.

La cena di presentazione è avvenuta in un ristorante milanese (per ironia della sorte specializzato in cucina argentina) durante il lungo fine settimana che l'attrice ha trascorso a casa di Fabrizio Corona, il primo dall'inizio della loro relazione. La serata si è svolta in un clima davvero sereno e piacevole. Asia e Carlos hanno chiacchierato a lungo, anche da soli, di filosofia, di scuola, di progetti di vita... conoscersi, anche piano piano, è importante per riuscire a instaurare un rapporto, magari anche complice. “Con Asia stiamo bene. Non siamo due ragazzini, c’è poco da aggiungere e nulla da giustificare”, ha detto Fabrizio Corona, che tra i due sembra il più preso da questa nuova passione. Più prudente Asia Argento che, nonostante sembri notevolmente più serena da quando ha incontrato Corona, continua a gettare (scaramanticamente) acqua sul fuoco. “Va tutto bene” dice: “Ma andiamo con calma...”