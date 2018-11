Asia Argento, salvata da Corona: "Il sesso con Fabrizio? Mi ha steso"

Per primo Corona ha svelato dettagli piccanti del sesso con la Argento ai microfoni di Verissimo: “Abbiamo parlato per ore... Poi mi sono alzato in piedi, le ho preso la testa, ci siamo baciati, l'ho messa sul tavolo e abbiamo fatto un amore bellissimo”. La Argento ci ha pensato bene prima di parlare della sua storia, poi a Domenica In ha replicato: “In lui vedo l'intelligenza, la luccicanza interiore, c'è pure la bellezza esteriore... Io pensavo di non provare più niente nel cuore e mi faceva paura provare qualcosa e invece è successo. Io voglio vivermela, non mi fascio la testa prima di romperla e non permetterò che mi faccia del male”.



Ma non sarà tutto inventato a favor di paparazzo? Asia ha avuto il dubbio che Corona potesse aver venduto le foto del loro secondo incontro, in un ristorante, ma poi ha detto: “Ce l’ho ancora questo dubbio, lui nega, Signorini nega, tutti negano, però… Nel secondo incontro siamo andati a mangiare fuori, baci, abbracci e foto. Quando mi hanno chiamato da “Chi” mi sono messa a piangere perché ho pensato che mi aveva tradita prima ancora che nascesse questa cosa, l’ho chiamato in lacrime, ma poi mi sono detta: siamo personaggi pubblici, questa cosa fa gola al mondo del gossip che non mi appartiene, ci siamo scelti e il nostro intimo non sarà mai come quello di due persone normali. Penso che non si giochi questa storia per una paparazzata anche se le mie amiche sono preoccupate e continuano a dirmi di stare attenta e di lasciarlo perdere. Io però non dico a loro cosa devono fare e non fare... Giudicare una persona senza conoscerla non mi appartiene” conclude Asia.