Ospite in tv da Piero Chiambretti Asia Argento ha raccontato di avere visto Fabrizio Corona solo due volte: "Lasciatecela vivere e stiamo calmi! La nostra non è un'attrazione che deriva dal 'fascino del male', quanto dal caos. Ancora non mi fido di lui, ma non bisogna necessariamente fidarsi per provare passione o fremiti nel cuore". L'ex re dei paparazzi intanto racconta al Corriere della Sera: "Sono andato a parlarle veramente di lavoro. Quando sono arrivato e ci siamo seduti davanti a una bottiglia di vino, dopo venti minuti facevamo l'amore".

Al Corriere della Sera, Corona racconta che quella con Asia non è una storia programmata e che i due dopo venti minuti si sono lasciati andare alla passione. Innamorato? "Asia mi piace molto. Ma è difficile rispondere perché Asia è una cosa diversa - continua Fabrizio - Diversa da tutte le donne che ho avuto. Non è definibile. È come sono io: siamo due soggetti estranei al mondo".



Nel salotto serale di Piero Chiambretti Asia Argento ha definito l'ex re dei paparazzi "Un uomo profondo, intelligente, che ha sofferto, con delle idee interessanti. Un po' matto e caotico come me. E poi, è troppo bello". Alla domanda come Corona sia riuscito a conquistarla, l'attrice ha risposto: "Fabrizio credo che si adatti un po' in base ad ogni donna: con me lo fa parlandomi, raccontandomi la sua storia e condividendo le esperienze. Io ero molto legata a suo padre, Vittorio Corona, quindi avevo un occhio di riguardo per lui e conoscevo le sue origini nobili. Con il padre avevo un bellissimo rapporto, eravamo veramente amici: non mi aveva mai presentato Fabrizio, ma un altro figlio. Quando vedo Fabrizio, sento che suo padre aleggia intorno a lui".