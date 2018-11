Asia Argento bacia un altro, la reazione di Corona

Continua sotto i riflettori la storia d'amore di Fabrizio Corona e Asia Argento . In questi giorni lei ha detto che ci sta andando cauta ma è serena, lui ha dichiarato che è preso. La coppia intanto sulle storie di Instagram si mostra sulla stessa auto in viaggio da Milano verso Roma. Da Piero Chiambretti Fabrizio ha confessato: "Abbiamo dormito due notti insieme, ma praticamente non abbiamo dormito". Però, quando il conduttore gli mostra lo scatto di Asia che bacia un altro... cala il gelo.

L'amore "incappucciato" di Asia e Fabrizio prosegue, alla faccia di chi non approva e di chi lo critica. La coppia va dritta per la sua strada e si gode questo momento di passione e tenerezza. Il bacio della Argento a un altro uomo? E' solo uno scherzo, fa sapere Chiambretti in tv a Corona, il cui viso torna ad essere disteso e abbozza pure un sorriso.



Sarebbe stato proprio un duro colpo da incassare per Fabrizio dopo le due notti di passione a Milano con Asia e una lunga conversazione con Dario Argento e Fiore, sorella della compagna.