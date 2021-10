Ashley Graham tutta nuda mostra “un paio di belle cose”

Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Un paio di cose che ho fatto, un paio di posti in cui sono andata, un paio di persone che amo…”. Così Ashley Graham mostra il suo corpo nudo in dolce attesa di due gemelli dal marito Justin Ervin. La modella over-size di 33 anni condivide con i fan gli scatti del suo corpo che cambia tra shooting e pause casalinghe. Qualche settimana fa in un emozionante video aveva raccontato ai follower come aveva scoperto di aspettare due bambini.