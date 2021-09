Ashley Graham aspetta due gemelli, ecco quando l'ha appreso durante l'ecografia

La modella curvy Ashley Graham, già mamma di Isaac, aspetta due gemelli dal marito Justin Ervin. Aveva annunciato la seconda gravidanza a luglio postando il primo pancione, ora ha pubblicato il video dell’appuntamento dal medico per l’ecografia e la scoperta di portare in grembo non uno ma due bambini. “Avremo tre maschi” ha ripetuto al marito incredulo.

Ashley, 33 anni, sarà mamma tris e in un video pubblicato sui social ha mostrato prima il momento in cui ha scoperto di essere in dolce attesa e poi la visita medica che le ha fatto scoprire di avere due bimbi in grembo. "Dici sul serio? Avremo tre maschi?" ripete la modella con una risata mentre Ervin aggiunge incredulo: "Mi stai prendendo in giro!".

La Graham ed Ervin hanno già un figlio Isaac Menelik nato nel gennaio del 2020. “Non credo che ancora abbia capito il concetto di fratello maggiore - aveva detto di recente Ashley – Sa che c’è un bambino nella pancia”.

