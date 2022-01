Ashley Graham mostra il pancione a 40 settimane

La gravidanza di Ashley Graham è davvero agli sgoccioli e lei approfitta degli ultimi giorni prima del parto per farsi fotografare con il suo bellissimo pancione nudo. Indossa un maglione verde per coprire la parte alta del corpo, ma dalla vita in giù è completamente senza veli. Non è la prima volta che si fa fotografare così sexy durante la dolce attesa, e ogni volta conquista i follower.

E' disinibita, libera e sicura di sé: per questo Ashley piace così tanto. Ha ridefinito i confini della bellezza portando sulle passerelle e sui social le sue forme burrose. La gravidanza le ha dato una marcia in più per osare, e con il pancione si è fatta spesso immortalare senza veli. Per annunciare la dolce attesa ha posato nuda, e anche ora che si prepara al parto si mostra senza tabù. Indossa un maglione verde che copre la parte alta del corpo ma regala un accenno di sideboob mentre sotto non ha niente, nemmeno gli slip.



La Graham è già mamma di Isaac, avuto appena due anni fa con il marito Justin Erwin. Tra pochissimi giorni la famiglia aumenterà ancora con due nuovi membri: la modella aspetta una coppia di gemelli, entrambi maschi. Il 2 gennaio sono scadute le 40 settimane e lei ha scherzato sui social: "La data prevista è solo un'illusione, i bambini nascono sempre nel giorno del loro compleanno".

