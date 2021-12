Ashley Graham completamente nuda: pancione e smagliature in primo piano

Delle sue curve generose Ashley Graham ha saputo farne un punto di forza, e anche le smagliature sulla pancia dovute alla gravidanza per lei non sono da nascondere ma da sfoggiare con orgoglio. Incinta di due gemelli da marito Justin Erwin (da cui ha già avuto un bimbo, Isaac), la modella plus size posa nuda, senza filtri e senza make up, mostrandosi come mamma l'ha fatta ai follower curiosi.

Il termine "body positivity" per lei forse è riduttivo: Ashley non solo accetta il suo corpo con tutti i pregi e difetti, ma lo ama alla follia e non esita a mostrarlo. La dolce attesa la rende ancora più fiera delle sue forme giunoniche, e non sono rare le foto in cui si mette in posa nuda e con il pancione in bella vista. "Justin dice che le mie smagliature sembrano l'albero della vita", scrive sui social a corredo di una foto senza veli, con il seno nudo nascosto dalla mano e la pancia in primo piano. Quello che per altre donne è un tabu, lei lo trasforma in un bellezza.



La gravidanza della Graham si avvia al termine: mancano solo poche settimane prima che alla sua bella famiglia si aggiungano due nuovi membri. A gennaio 2020 è diventata mamma di Isaac e ora è in attesa di altri due maschietti. Con i follower ha condiviso le emozioni della dolce attesa, ma soprattutto ha condiviso scatti del suo corpo in evoluzione, con il pancione sempre più grosso e il sorriso sempre più grande.

