Al magazine GQ aveva raccontato di essersi avvicinato a questo sport grazie al padre. "Mio padre mi ha regalato l’enciclopedia del bodybuilding", aveva spiegato Joseph. "La sfogliavo, cercando di capire come far crescere i bicipiti, e mi sono appassionato al sollevamento pesi. Mi sono appassionato all’alimentazione sana. Mi sono appassionato allo studio del corpo e di come reagisce all’allenamento, e ne sono diventato davvero entusiasta. Alla domanda su come fosse allenarsi al fianco del suo famoso padre — i due sono stati fotografati mentre si allenavano insieme alla Gold’s Gym di Venice Beach, in California — Joseph ha risposto: È il miglior compagno di allenamento. Non so cosa dire".