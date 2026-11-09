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Il 29enne conquista il quinto posto alla sua prima gara. Per 13 anni Joseph non fu riconosciuto ufficialmente dal padre, che lo ebbe in seguito a una relazione extraconiugale con la governante di famiglia per vent'anni
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Le aspettative sono alte, soprattutto quando si ha un legame di sangue con una leggenda del bodybuilding. Ma Joseph Baena sembra intenzionato a costruirsi una strada tutta sua, senza nascondersi dietro l'eredità di famiglia. Il figlio minore di Arnold Schwarzenegger (figlio biologico suo e di Mildred Patricia "Patty" Baena, ndr) ha debuttato da professionista nelle competizioni di bodybuilding naturale, riuscendo a entrare tra i primi cinque nella sua categoria. Un risultato che rappresenta un primo traguardo per il ventinovenne, deciso a misurarsi con atleti più esperti e consapevole di avere ancora margini di miglioramento.
Per 13 anni Joseph non fu riconosciuto ufficialmente dal padre, Arnold Schwarzenegger che lo ebbe in una relazione extraconiugale con Mildred Baena, la governante di famiglia per vent'anni. Ma di quel papà, sette volte Mr. Olympia e cinque Mr. Universo, sta cercando di seguire le orme.
La competizione si è svolta sabato 7 novembre all'El Segundo Performing Arts Center, in California, nell'ambito della INBA PNBA Pro/Am World Cup. Baena ha gareggiato nella Classic Physique Open, conquistando la quinta posizione. Per lui si è trattato del debutto nella Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA), organizzazione che promuove le competizioni di bodybuilding naturale insieme alla International Natural Bodybuilding Association (INBA).
Il giovane atleta ha raccontato l'esperienza attraverso Instagram, pubblicando anche un filmato della propria routine di pose. Nel video condiviso l'8 novembre si è detto "estremamente orgoglioso" del piazzamento, definendo la giornata un'esperienza incredibile. Era soltanto la sua terza gara in assoluto, dopo aver iniziato a competere nel marzo scorso e aver partecipato a un'altra manifestazione ad aprile. Rispetto a quell'occasione, ha spiegato, si è presentato in condizioni fisiche decisamente migliori.
Il quinto posto era proprio il traguardo che si era prefissato prima di salire sul palco. Baena ha sottolineato di essersi preparato senza un allenatore, pur avendo ricevuto consigli e indicazioni. Il giovane ha quindi ringraziato la famiglia, la fidanzata e tutte le persone che hanno seguito il suo percorso.
Al magazine GQ aveva raccontato di essersi avvicinato a questo sport grazie al padre. "Mio padre mi ha regalato l’enciclopedia del bodybuilding", aveva spiegato Joseph. "La sfogliavo, cercando di capire come far crescere i bicipiti, e mi sono appassionato al sollevamento pesi. Mi sono appassionato all’alimentazione sana. Mi sono appassionato allo studio del corpo e di come reagisce all’allenamento, e ne sono diventato davvero entusiasta. Alla domanda su come fosse allenarsi al fianco del suo famoso padre — i due sono stati fotografati mentre si allenavano insieme alla Gold’s Gym di Venice Beach, in California — Joseph ha risposto: È il miglior compagno di allenamento. Non so cosa dire".
Un pensiero speciale è andato anche al padre Arnold, ex campione di bodybuilding diventato poi una star di Hollywood e definito da lui stesso in passato "il miglior compagno di allenamento". Joseph ha ricordato una delle sue massime: "Non esiste l'uomo che si è fatto da sé". Adesso, però, lo sguardo è già rivolto al futuro: "So cosa devo fare per migliorare". Il primo risultato è arrivato, ma la sfida per lui è appena cominciata.