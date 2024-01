Monaco, Arnold Schwarzenegger fermato in aeroporto per un orologio di lusso non dichiarato alla dogana

"Questo è il problema di cui soffre la Germania. Si vedono tanti alberi, ma non si coglie la foresta", ha commentato Schwarzenegger al quotidiano Bild, in riferimento alla presunta incapacità dei funzionari di comprendere il contesto del caso e al fatto che l'orologio di lusso fosse destinato a una progetto di beneficenza. Schwarzenegger avrebbe comunque attivato i suoi avvocati.

La multa

La metà della somma chiesta all'attore doveva inoltre essere pagata in contanti e, quindi, la celebre star di Hollywood sarebbe stata accompagnata in banca da un funzionario della dogana, per poter prelevare. All'uscita dall'aeroporto, riporta il giornale tedesco, l'attore di Terminator ed ex governatore della California si è rilassato fumando uno dei suoi celebri sigari.