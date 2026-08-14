Ariana Grande ritrova l'ex dopo 10 anni: è ritorno di fiamma

Ariana Grande e Ricky Alvarez sembrano aver deciso di dare una nuova possibilità alla loro storia. Dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti che avevano riacceso la curiosità dei fan, la cantante ha condiviso sui social alcune fotografie nelle quali compare anche il suo ex fidanzato. Un dettaglio, in particolare, sembra rendere ormai difficile parlare soltanto di una semplice amicizia: Ariana ha infatti taggato direttamente Alvarez in uno degli scatti, mentre lui ha ricondiviso la foto nelle proprie storie di Instagram.