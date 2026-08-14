Ariana Grande ritrova l'ex dopo 10 anni: è ritorno di fiamma

Due foto pubblicate da Ariana Grande su Instagram © Instagram
Ariana Grande e Ricky Alvarez sembrano aver deciso di dare una nuova possibilità alla loro storia. Dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti che avevano riacceso la curiosità dei fan, la cantante ha condiviso sui social alcune fotografie nelle quali compare anche il suo ex fidanzato. Un dettaglio, in particolare, sembra rendere ormai difficile parlare soltanto di una semplice amicizia: Ariana ha infatti taggato direttamente Alvarez in uno degli scatti, mentre lui ha ricondiviso la foto nelle proprie storie di Instagram.
La foto che conferma il riavvicinamento
Tra le immagini pubblicate da Ariana Grande c'è uno scatto allo specchio in cui i due appaiono con abiti coordinati. I loro volti non sono visibili, ma Ricky tiene un braccio sulla spalla della cantante e le stringe la mano. In un'altra fotografia, invece, Alvarez compare capovolto mentre impugna la macchina fotografica, con Ariana rivolta verso di lui.
Gli scatti arrivano dopo una serie di segnali che negli ultimi mesi avevano alimentato le voci su un possibile ritorno di coppia. A luglio, per esempio, Alvarez era stato visto tra il pubblico durante un concerto di Ariana a Brooklyn, mentre lei si esibiva sulle note di "Imperfect for You". Pochi giorni prima, durante un'altra tappa del tour, la cantante aveva persino modificato il testo di "Thank U, Next", cantando: "Wrote some songs about Ricky / We always find our way back".
Una storia iniziata dieci anni fa
Per Ariana e Ricky non si tratta però di una relazione nata recentemente. Alvarez, ballerino e fotografo, aveva fatto parte del corpo di ballo del "The Honeymoon Tour" della cantante e proprio durante quell'esperienza professionale tra i due era nato un legame sentimentale.
La loro relazione era durata tra il 2015 e il 2016. Dopo la separazione, Ariana aveva intrapreso altre relazioni importanti, da quella con Mac Miller a quella con Pete Davidson, fino al matrimonio con Dalton Gomez nel 2021, conclusosi con il divorzio nel 2024, e alla successiva storia con Ethan Slater.
Il rapporto con Alvarez, però, non si era completamente interrotto. I due erano rimasti amici e si erano frequentati anche negli anni successivi, tanto da essere stati fotografati insieme già nel 2019.
Gli avvistamenti dopo la fine con Ethan Slater
Il riavvicinamento è diventato particolarmente evidente dopo la conclusione della relazione tra Ariana ed Ethan Slater. La notizia della loro separazione era emersa lo scorso giugno, anche se secondo alcune fonti i due si erano lasciati già diversi mesi prima. Dopo la rottura, avevano continuato a nutrire stima e rispetto reciproci, scegliendo di mantenere un rapporto di amicizia.
Proprio nello stesso periodo Ariana era stata fotografata a cena con Ricky in Texas. Quelle immagini avevano immediatamente fatto pensare a un ritorno di fiamma, ma una fonte vicina alla cantante aveva inizialmente negato che ci fosse qualcosa di romantico tra i due.
Poco dopo, tuttavia, gli avvistamenti erano diventati sempre più frequenti. Il 26 giugno Ariana e Ricky erano stati visti insieme ad Austin, dove lui aveva poi assistito a una tappa del suo tour. Nei primi giorni di luglio, una fonte aveva descritto Alvarez come un amico e confidente di lunga data, sottolineando quanto la cantante si fidasse di lui.
Un ritorno senza fretta
Secondo quanto riferito da fonti vicine alla coppia, Ariana e Ricky avrebbero scelto di procedere con estrema cautela. Il loro rapporto sarebbe infatti ripartito senza la volontà di trasformarlo immediatamente in qualcosa di serio.
Alvarez viene descritto come una presenza affidabile, comprensiva e capace di far ridere Ariana. La cantante, inoltre, si sentirebbe libera di essere se stessa quando è con lui. Un'altra fonte aveva spiegato che i due stavano "prendendo le cose molto lentamente", senza voler accelerare il rapporto.
La recente pubblicazione sui social sembra però segnare un passaggio ulteriore. Se in precedenza i due avevano lasciato spazio a dubbi e interpretazioni, questa volta Ariana ha scelto di coinvolgere direttamente Ricky nel proprio post, mentre lui ha rilanciato pubblicamente lo scatto.
Ariana si prepara a rallentare dopo il tour
Il riavvicinamento arriva inoltre mentre Ariana Grande si prepara a ridurre la propria esposizione pubblica. Al termine degli impegni legati all'"Eternal Sunshine Tour", previsto a settembre, la cantante dovrebbe infatti prendersi un periodo con una presenza più limitata sotto i riflettori.
Nel frattempo, il rapporto con Ricky Alvarez sembra essersi evoluto ben oltre i semplici incontri casuali tra due ex rimasti amici. Dopo dieci anni dalla loro prima relazione, i due sono nuovamente al centro dell'attenzione e, almeno sui social, questa volta sembrano non avere intenzione di nascondere la loro ritrovata vicinanza.