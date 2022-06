Antonino Spinalbese: “Spero che tra Belen e De Martino duri per sempre”

Ma, poi, ci siamo resi conto che avevamo obiettivi diversi. Non mi pento, doveva andare così” Antonino Spinalbese parla per la prima volta dell’amore finito per Belen. “Fra lei e De Martino spero duri per sempre” dice l’ex hair-stylist, papà della secondogenita della Rodriguez.

“Ho sempre saputo che poteva finire, ho sfidato la legge di gravità” dice al settimanale “Chi” raccontando come sta cercando di rialzarsi dopo il duro colpo ricevuto. Per un po’ è sparito, poi è tornato come influencer, come modello e ora ha aperto un’agenzia di comunicazione digitale e sta lanciando un proprio brand di costumi. “Se non avessi avuto una bambina, sarei partito con uno zaino in giro per il mondo” spiega Antonino.



L’incontro con Belen e la storia d’amore li riassume così: “Mi sono fatto trasportare dalle emozioni… Non mi pento… So che ogni mia scelta mi porterà qualcosa di bello”. L’unico timore è quello di stare lontano da Luna Marì: “La paura di non veder crescere mia figlia tutti i giorni, essendo io e sua madre separati. La curiosità di vedere ogni suo cambiamento è impagabile”.

Si augura che tra Belen e Stefano De Martino possa durare per sempre: “Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare” dice. Spinalbese ha messo Luna Marì al primo posto, tutto il resto non conta. E con Belen come è rimasto? ”Ci sentiamo solo per la bambina” conclude.