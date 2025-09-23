Il commento nelle Storie è chiaro: “Sei tu la cura a tutto”
Antonia Nocca e Senza Cri hanno scelto i social per rendere ufficiale la loro relazione, condividendo un bacio carico di passione. Le due ex di Amici hanno pubblicato su Instagram una foto che le mostra mentre si baciano durante un evento musicale. A corredo dell’immagine, Antonia ha dedicato alla sua compagna un verso della canzone “Prima stanza a destra” di Amanda: “Sei tu la cura a tutto, sei tu che mandi via il buio”. Lo scatto conferma la storia d’amore.
L’ultima volta che Antonia Nocca aveva fatto un accenno alla sua vita sentimentale risale a giugno, quando aveva detto: “Non mi va di dire niente a livello sentimentale, posso dire solo che sono felice”. Ora è stata un’immagine social a parlare per lei e a confermare la storia con Senza Cri.
Sono stati i telespettatori di “Amici” a intuire per primi la sintonia speciale tra Antonia Nocca e Senza Cri durante il loro percorso nella scuola di Maria De Filippi. Le telecamere non indugiarono sugli aspetti sentimentali del rapporto, rispettando la volontà delle due giovani di mantenere l’attenzione solo sul loro cammino artistico. Ma i fan avevano già percepito che qualcosa legava le due interpreti.
Commenti (0)