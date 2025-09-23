Logo Tgcom24
Ex Amici

Antonia Nocca e Senza Cri con un bacio ufficializzano la storia d’amore

Il commento nelle Storie è chiaro: “Sei tu la cura a tutto”

23 Set 2025 - 11:05
© Instagram

Antonia Nocca e Senza Cri hanno scelto i social per rendere ufficiale la loro relazione, condividendo un bacio carico di passione. Le due ex di Amici hanno pubblicato su Instagram una foto che le mostra mentre si baciano durante un evento musicale. A corredo dell’immagine, Antonia ha dedicato alla sua compagna un verso della canzone “Prima stanza a destra” di Amanda: “Sei tu la cura a tutto, sei tu che mandi via il buio”. Lo scatto conferma la storia d’amore.

Le prime dichiarazioni di Antonia

  L’ultima volta che Antonia Nocca aveva fatto un accenno alla sua vita sentimentale risale a giugno, quando aveva detto: “Non mi va di dire niente a livello sentimentale, posso dire solo che sono felice”. Ora è stata un’immagine social a parlare per lei e a confermare la storia con Senza Cri.

Sono stati i telespettatori di “Amici” a intuire per primi la sintonia speciale tra Antonia Nocca e Senza Cri durante il loro percorso nella scuola di Maria De Filippi. Le telecamere non indugiarono sugli aspetti sentimentali del rapporto, rispettando la volontà delle due giovani di mantenere l’attenzione solo sul loro cammino artistico. Ma i fan avevano già percepito che qualcosa legava le due interpreti.
 

