Antonia Nocca e Senza Cri hanno scelto i social per rendere ufficiale la loro relazione, condividendo un bacio carico di passione. Le due ex di Amici hanno pubblicato su Instagram una foto che le mostra mentre si baciano durante un evento musicale. A corredo dell’immagine, Antonia ha dedicato alla sua compagna un verso della canzone “Prima stanza a destra” di Amanda: “Sei tu la cura a tutto, sei tu che mandi via il buio”. Lo scatto conferma la storia d’amore.