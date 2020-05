Anna Tatangelo “surriscalda” la piscina con un bikini esplosivo

Dopo una lunga quarantena trascorsa in casa, Anna Tatangelo recupera il tempo perso e si gode un po' di sole in piscina. Da bordo vasca posta su Instagram video bollenti con le curve esplosive in primo piano. Il costumino è super sexy, tra scollatura vertiginosa e aperture provocanti sull'addome, e le inquadrature tattiche esaltano un décolleté da vera pin up. Prima mostra le cosce abbronzate e i piedi a mollo nell'acqua, poi regala una panoramica sul seno che lascia a bocca aperta.

La temperatura in piscina si fa bollente, e le fantasie dei follower della Tatangelo si accendono. Maliziosa e provocante come solo lei sa essere, la cantante si inquadra mentre ammicca all'obiettivo e sfoggia il suo corpo da 10 e lode. Più procace e sensuale che mai, si lascia ammirare in tutto il suo splendore e intanto assapora i momenti di ritrovata libertà.

La Fase 2 di Anna è partita alla grande, tra attimi di relax passati a crogiolarsi al sole e ore trascorse a lavorare al suo nuovo album. Tra Instagram e Tik Tok, dove è molto attiva e sempre più amata, non mancano i siparietti incandescenti per i follower: balla scatenata, fa ginnastica, oppure si mostra a volte romantica e sognante e altre sexy e disinibita. Un mix esplosivo che non stanca mai e che anche stavolta ha colpito nel segno.

