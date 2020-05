Anna Tatangelo seduce con il vedo-non-vedo

Ma quanto è sexy Anna Tatangelo? Sui social la cantante stuzzica la fantasia dei follower, pubblicando scatti resi mozzafiato da vedo non vedo bollenti. E' il suo modo per ringraziare i fan che la seguono con tatto affetto e che hanno raggiunto quota 1milione e 600 mila. Un pensiero graditissimo dagli ammiratori: anche stavolta i commenti e i complimenti non si contano.