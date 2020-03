Anna Tatangelo esagera con la corda: tendini infiammati Instagram 1 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fisico perfetto e allenato, Anna anche tra le mura domestiche si tiene in forma ma esagera con le corde tanto da infiammare i tendi ed essere costretta a farsi massaggiare dalla sorella.

La Tatangelo trascorre le giornate in casa con il figlio impegnato con la scuola a distanza e lei pronta per le dirette sul web. “In questo periodo dove dobbiamo restare a casa, sto cercando di organizzare un po' di appuntamenti per rimanere in contatto con voi e farvi anche una piccola sorpresa” annuncia.

“In questi giorni quando guardo fuori mi soffermo a pensare alle cose che spesso diamo per scontate, presi dalla frenesia della nostra quotidianità. Mi alzo la mattina sperando che le notizie in tv siano diverse, che i dati siano migliori di quelli che sono, ma purtroppo la realtà è un'altra. Per favore rimaniamo tutti a casa e per ora limitiamoci a guardare fuori dalla finestra. La nostra finestra sul mondo possono essere i social e i mezzi di comunicazione che ci tengono informati, uniti con parole, musica, videochiamate alle persone care. C'è molto da fare, bisogna avere pazienza, ma ne usciremo se ognuno farà la sua parte: stare a casa propria” è l’appello della cantante ai suoi follower.

