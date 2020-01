Compleanno bollente per Anna Tatangelo: indossa solo una camicia

Uno scatto sexy nel giorno del suo 33esimo compleanno. “Dica 33...” ironizza sui social Anna Tatangelo postando una foto in cui appare con solo una camicia bianca addosso slacciata in modo da lasciar intravedere parte di seno e uno stacco di coscia da urlo. La compagna di Gigi D'Alessio non smette di stupire e anche questa volta regala un post mozzafiato che scatena una pioggia di like e di auguri.