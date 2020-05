Anna Tatangelo al pc sul balcone è una bomba sexy

La fase 2 di Anna Tatangelo è esplosiva e carica di sensualità. La cantante, da poco tornata single dopo l’addio a Gigi D’Alessio, usa il suo profilo social come trampolino di lancio di una nuova fase della sua vita. Tra poco uscirà il primo singolo e lei si prepara a lasciare i suoi follower senza fiato. Dal balcone assorta sul pc regala un’immagine provocante e sexy, grazie a una scollatura hot e alle gambe ben in vista.

“Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rimanere a casa il più possibile. Ancora un po' di pazienza… Io nel frattempo ne approfitto per ascoltare musica e dedicarmi ai miei nuovi pezzi... Sta per partire un nuovo viaggio... e manca davvero poco all’uscita del primo singolo!” annuncia Anna dal balcone di casa.

“E’ veramente primavera quando puoi lasciare asciugare i capelli al sole”, aveva scritto qualche giorno fa mostrandosi con un paio di shorts e un top succinto che avevano mandato in estasi i fan. La quarantena della Tatangelo all’insegna della singletudine e del sex appeal ha incollato i fan ai social in attesa di nuovi bollenti scatti. Nelle storie si diverte a giocare con il figlio Andrea, a cucinare, a fare ginnastica e persino a ridere e ballare con Tik Tok come una ragazzina.

“Tuta-pigiama, pigiama-tuta, tuta-pigiama. Ogni tanto anche un jeans”, ha scritto postando l’immagine della sua silhouette perfetta. “Beata te che riesci ancora a infilarti i jeans dopo la quarantena” le ha replicato una ammiratrice, ma Anna sempre gentilissima e carina replica: “Ho messo quello più comodo“.

