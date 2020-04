Per Anna Tatangelo una Tik-Tok dance bollente

Ancheggia, ammicca, si muove sinuosa mettendo in mostra ogni curva del suo corpo perfetto. Anna Tatangelo è scatenata davanti all'obiettivo e si cimenta in una Tik-Tok dance bollente. Top sportivo e scollato e leggins super aderenti che le fasciano le gambe toniche, la bellissima cantante sfodera tutta la sua sensualità in un siparietto social imperdibile.

E' da poco tornata single dopo la fine della lunghissima relazione con Gigi D'Alessio, dal quale ha avuto un figlio (Andrea, 10 anni). Chiusa in quarantena, la Tatangelo non si perde d'animo. Mantiene il contatto con i follower attraverso storie Instagram che documentano le sue giornate, racconta del suo workout e dei piccoli incidenti quotidiani. Si diverte anche restando chiusa tra le mura di casa e, tra allenamenti condivisi su Instagram e video divertenti su Tik-Tok, non perde mai il sorriso.

Nel social più amato dai teenager (ma che sta spopolando anche tra i vip) Anna si cimenta in video di doppiaggi esilaranti, anche con la complicità della sorella Silvia Tatangelo, alleata perfetta nelle gag social. Ma non rinuncia alla sensualità, esibendosi in un ballo sfrenato e sexy ricco di movimenti di bacino sinuosi e con il décolleté esplosivo in evidenza.

In un video di qualche settimana fa, la Tatangelo aveva detto: "Tre cose che dicono di me. La prima è che sono testarda: è vero. La seconda è che non sapevo cucinare: e ho vinto "Masterchef". La terza è che non so ballare: no eh!". Con il suo ultimo "saggio di danza" social ne ha dato una prova inconfutabile, apprezzatissima dai follower...

