Weekend di libertà, le vip si spogliano… in piscina

Wanda Nara filma la famiglia che gioca in piscina. C’è tempo anche per una serie di scherzi e tuffi. Tuffo a bomba nel giardino di casa Facchinetti dove Francesco fa divertire i figli. In California vanno in onda le curve stese al sole a bordo vasca di Elisabetta Canalis e Alessandra Ambrosio. In Spagna se la spassano in piscina coperta, scoperta e gonfiabile Alice Campello, Alvaro Morata e i gemellini. A Torino si rilassa in acqua Cristiano Ronaldo con tutti i suoi amori…

Un fine settimana all’insegna della ritrovata libertà, del sole, del caldo e della voglia di tuffarsi. Per chi non può ancora raggiungere il mare, è il momento di godersi la piscina di casa. Dalla California, Elisabetta Canalis scrive: “Sciogliersi ma non arrendersi!” mostrando un paio di scatti in costume intero bianco mozzafiato.

Altro che movida! A Torino Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez preferiscono la “mivida”, come scrivono sul loro profilo postando lo scatto di una foto di famiglia. “Camminammo senza cercarci, ma sapendo che dovevamo incontrarci” è la citazione della Rodriguez dedicata a Ronaldo. Nella vasca coperta all’interno della loro lussuosa villa, la coppia gioca con i figli usando coloratissimi gonfiabili.

Gonfiabili anche in salotto in casa di Alvaro Morata. Il calciatore gioca con i gemellini nella vasca vuota, ma poi si rilassa in quella coperta con il pancione della moglie Alice Campello. E all’esterno una piscina paradisiaca aspetta la famigliola per il consueto bagno rilassante. Bagno in giardino anche in casa Facchinetti dove l’ex dj se la spassa con i figli e la moglie Wilma Helena Faissol.

E che dire del bagno di mezzanotte di Carolina Marcialis? Il marito Antonio Cassano non è social, ma a postare gli scatti con la luna piena in acqua ci pensa la pallanuotista. Sfoglia la gallery e scopri tutti i vip che si sono fatti un tuffo…

