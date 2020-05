Bombastiche fuori controllo, guarda chi esce allo scoperto

Un fine settimana all’insegna del sole e dei bikini. Le vip abituate a continue fuitine al mare rivedono i loro programmi e regalano siparietti in costume bollente direttamente da casa loro. Wanda Nara ripropone dettagli hot dal lago di Como, Elisabetta Canalis scorci di sex-appeal da Los Angeles, giardino ad alto tasso erotico per Laura Torrisi e balcone surriscaldato per Stefania Orlando. E poi le curve imperdibili di Carolina Marconi, Guendalina Tavassi e non solo…

Cambia la scenografia, ma non gli scatti piccanti. Le vip in isolamento hanno imparato a sfruttare anche un solo raggio di sole per postare immagini di curve caldissime. La ex velina Elisabetta Canalis ha incollato allo schermo i follower regalando siparietti di vita domestica alternati a fotografie piccanti che la ritraggono in bikini, o addirittura in topless vedo-non vedo.

Curve in primo piano anche nel buen retiro di Wanda Nara che con tutti i suoi bambini, il marito Mauro Icardi e il suocero Juan, si gode il relax in bikini. Inutile dire che i suoi scatti in costume sono bombastici e al limite della censura. Scorci hot anche in casa di Guendalina Tavassi. Tra i completini per la ginnastica che mettono in risalto il suo fisico sinuoso e i due pezzi da sfoggiare sul balcone è un via vai di erotismo. Carolina Marconi è incontenibile e le sue fotografie sono da perdere il fiato.

Laura Torrisi ha cucinato l’impossibile in queste settimane di reclusione. Cuoca provetta anche nella normalità, nella fase di lockdown ha proposto manicaretti di ogni tipo, ma poi ha ceduto alla tentazione del sole. Un due pezzi mozzafiato per la bella attrice che ha scritto: “Con il corpo sono qui, ma con la mente sono al mare”. Voglia di spiaggia e onde per tutte, sfoglia la gallery e riscopri la stagione calda…

