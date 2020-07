Ha cancellato tutto dal suo profilo Instagram e poi è ricomparsa con un inedito colore di capelli biondo platino. Ufficialmente è una trovata per lanciare il nuovo album, ma sono sempre di più quelli convinti che dietro alla svolta di Anna Tatangelo ci sia qualcos'altro. Single da quando è finita la lunga storia con Gigi D'Alessio , pare che la cantante abbia nel cuore un altro uomo. Ancora nessuna foto che confermi quella che resta solo una voce, per questo i paparazzi la assediano sperando di coglierla in fallo.

Anna Tatangelo innamorata? E’ caccia allo scatto proibito Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Anna Tatangelo Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Anna Tatangelo Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Anna Tatangelo cancella il passato e si fa bionda

Anna passeggia con un'amica e i fotografi le stanno alle costole. Alla fine passa al contrattacco e inizia a riprenderli: "Voi potete fare le foto e io no?" dice la cantante ridendo. "Fanno pure i vaghi", continua la cantante mentre passeggia a Roma con un'amica. I fotografi non mollano la presa e la inseguono tra gag e risate. "Metti la mascherina" dice la Tatangelo a uno che l'ha seguita dentro a un negozio. Loro sono agguerriti e non mollano l'osso, ma per stavolta restano a bocca asciutta.

LEGGI ANCHE > Altro che uomo! Anna Tatangelo è un’esplosione di femminilità

Anna sembra felice e serena, di certo quello che sta attraversando è un momento positivo. Un amore potrebbe essere il motivo di tanta radiosità? Il fortunato sarebbe, stando ai rumors, uno dei musicisti con cui ha registrato l'album, con cui il feeling è parso evidente. Si sono chiusi insieme in sala di registrazione appena finito il lockdown e pare che proprio lì sia scoccata la scintilla.

Anna Tatangelo “surriscalda” la piscina con un bikini esplosivo Instagram 1 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: