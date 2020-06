Altro che uomo! Anna Tatangelo è un’esplosione di femminilità

Il look è di ispirazione maschile, ma Anna Tatangelo è un'esplosione di femminilità. Impegnata in uno shooting, la cantante regala ai follower immagini bollenti. Con la giacca aperta lascia vedere il reggiseno in pizzo bianco che contiene a fatica il suo seno esplosivo. Gioca a fare la femme fatale, ma poi ride di gusto e ruba il cuore dei follower...

"Come un ragazzo", scrive Anna a commento dello scatto. Ma di mascolino non ha davvero nulla. Le sue curve sono sinuose e lei non perde occasione di metterle in evidenza con le mise sexy nei suoi video bollenti. Pose e movimenti sono studiati ad arte per esaltare il suo corpo perfetto, e i fan si lasciano andare a commenti entusiastici.

In questi giorni la Tatangelo è in studio di registrazione per lavorare al suo nuovo album. Durante la quarantena si è dedicata anima e corpo al suo nuovo progetto artistico, centellinando le informazioni per stuzzicare la curiosità. Sempre presente sui social ha tenuto compagnia ai follower con storie piccanti, video divertenti e foto sensuali.

