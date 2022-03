Anna Tatangelo davanti all’Altare della Patria in reggiseno è uno schianto

Anna Tatangelo posa davanti alla finestra che si affaccia sull’Altare della Patria a Roma e il siparietto è da togliere il fiato. La cantante, ex di Gigi D’Alessio e ora felicemente fidanzata con Livio Cori, indossa un paio di pantaloni e un reggiseno nero che enfatizza il suo décolleté generoso, in testa i capelli avvolti nell’asciugamano bianco e sugli occhi un paio di occhiali da sole griffati.

Anna Tatangelo sa come stuzzicare i fan e posta una serie di pose in cui ammalia. Il ventre ultrapiatto e scolpito, il seno florido nascosto dal capo intimo nero, le spalle nude e un’aria maliziosa e intrigante. Non è la prima volta che appare davanti a quella finestra romana ma ogni volta è uno show. L’inquadratura è perfetta, la scenografia affascinante e a 17 anni da “Ragazza di periferia”, Anna è sempre incantevole.

