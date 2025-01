Anna Falchi e Andrea Crippa sono arrivati insieme a St Mortiz e hanno soggiornato per il weekend in uno dei migliori hotel della zona. hanno sfidato la nevicata per godersi una cena romantica in un ristorante lontano da occhi indiscreti, e poi sono tornati in hotel insieme. Nel pomeriggio si sono rilassati con una passeggiata mano nella mano e una bella cioccolata calda, senza farsi mancare coccole e languide carezze.