Anna Falchi torna single: addio ad Andrea Ruggieri dopo 11 anni

"Non mi sono mai sentita tanto sola da quando stiamo insieme" aveva detto Anna della convivenza con Andrea. Lei impegnata con i suoi progetti in tv, lui preso dalla vita politica (è deputato di Forza Italia), avevano difficoltà a trovare momenti da dedicare alla coppia. "Facciamo vite diverse, con orari diversi", aveva commentato la conduttrice che è anche madre di Alyssa, la figlia ormai adolescente avuta da Denny Montesi.

"La convivenza è una realtà impattante per chi non c'è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia", aveva confidato la Falchi. Dopo il matrimonio fallito con Stefano Ricucci si era data la chance di ricostruire una famiglia, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Da questo punto di vista, ha sempre mantenuto una visione disincantata: "La porta è sempre aperta per entrambi e se le cose non andassero... amen". Quella porta ora l'ha imboccata per davvero.