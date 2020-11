Forza Lazio e mostra il fondoschiena: Anna Falchi tifosa scatenata

E' una tifosa sfegatata della Lazio, e ogni volta che la sua squadra del cuore vince in Champions League lei festeggia con i follower a modo suo. E anche dopo il 3-1 contro lo Zenit, l'attrice non ha fatto eccezione: con addosso solo la maglietta biancoceleste con il numero 17 ha posato per uno scatto social lasciando scoperto il lato B. E tra i commenti si leva la ola...

"Un applauso alla mia squadra del cuore bianco celeste e un plauso a Ciro Immobile. Dopo 3 minuti, 25 passaggi senza perdere palla, grande gol! La partita ai suoi piedi!" ha scritto Anna, sempre più entusiasta ad ogni trionfo della squadra di Simone Inzaghi. Bellissima e sorridente, sfoggia con orgoglio la sua t-shirt autografata ma soprattutto curve da perdere la testa.

Gli apprezzamenti dei follower non si fanno attendere. "Non perderai mai la tua statuaria bellezza... Sei sempre al top" le scrive qualcuno. "Che spettacolo!", "Un applauso anche a te", commentano altri. Ma non sono solo i laziali ad ammirare le sue forme perfette. "Sono juventino, ma bravi Lazio. Sei bellissima Anna", "Complimenti per il c**o che hai e che ha questa Lazio" è il pensiero di altri. A riprova del fatto che il suo corpo seminudo mette davvero d'accordo tutte le tifoserie...

