Anna Falchi torna a spogliarsi, ecco il topless per la vittoria della Lazio

La Falchi è sempre stata una grande sostenitrice della Lazio promettendo di mettersi a nudo ad ogni vittoria. Questa volta lo fa in grande stile sfoderando il topless e commentando: “Falchi“ e aquile son tornate! Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid più importante in Germania, che definì il nostro Ciro il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund? Stasera Immobile ha avuto la sua rivincita. Gol, vittoria e gloria! I nostri ragazzi sono stati grandi e così li vogliamo e li sosteniamo!!! Sempre Forza Laziooooo. Commentate popolo laziale”. I complimenti allo scatto di Anna arrivano da tutti i tifosi e non solo laziali. Le scrivono per complimentarsi per la squadra, per l’ironia e per il sostegno, ma naturalmente anche per lo scatto da sex bomb. “Avere una tifosa come te, trasmette la carica giusta” postano i follower.

