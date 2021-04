Il relax di Anna Falchi è differente: eccola in topless e tanga sul letto Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 ANNA FALCHI Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Anna Falchi instagram 15 di 24 instagram 16 di 24 ANNA FALCHI instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 instagram 20 di 24 Anna Falchi Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

A pancia sotto sul letto, la Falchi dedica un sorriso luminoso all'obiettivo ma gli occhi dei fan sono attratti dalle sue forme sinuose che si intravedono. Il seno nudo è nascosto solo in parte dal cuscino, mentre il fondoschiena è esaltato dalla biancheria minuscola. Una posa fintamente casuale ma ben studiata, che svela solo quel tanto che basta per accendere le fantasie.

Come fa ogni volta che la Lazio vince una partita, Anna ha festeggiato il 2-1 con lo Spezia mostrandosi seminuda, in memoria di quello striptease in campo per celebrare lo scudetto della sua squadra del cuore. Sono passati quasi 21 anni da quel giorno, ma le sue curve in mostra lasciano ancora senza fiato i tifosi, quelli biancocelesti ma non solo. I suoi followers, che lei chiama fol-lovers a sottolineare quanto siano pazzi d'amore per lei, si scatenano nei "cori da stadio".

