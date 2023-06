Angela Melillo ha compiuto 56 anni e con chi poteva festeggiare se non con le amiche del cuore Matilde Brandi, Manila Nazzaro e Milena Miconi ? La showgirl ha organizzato un pic-nic in spiaggia sotto le stelle a Fregene, una serata allegra e spensierata dove l'amicizia è l'ingrediente speciale.

Gli abiti sono glamour, ma l'atmosfera è informale al compleanno di Angela Melillo. Accoccolati sui grandi teli distesi sulla sabbia, le quattro showgirl insieme ad altri amici ridono e brindano e si scatenano in un karaoke stonato. La torta con le candeline è semplice, tutta di panna con ciuffetti rosa e la scritta Happy Birthday. Tra gli ospiti alla festicciola c'è anche Francesco Tafanelli, compagno di Matilde Brandi con cui dimostra tanta complicità. Sembra invece che Manila Nazzaro non fosse accompagnata dal fidanzato Stefano Oradei, con cui da poco ha debuttato in coppia sul red carpet.

Amiche scatenate Angela Melillo, Matilde Brandi, Manila Nazzaro e Milena Miconi sono legatissime l'una all'altra, sempre pronte a darsi sostegno nei momenti difficili e a ridere insieme in quelli gioiosi. Tra cene, serate glamour ed eventi mondani, ogni occasione è quella giusta per ritrovarsi e trascorrere insieme qualche ora divertente. A febbraio si erano scatenate al compleanno di Matilde, ora fanno il pieno di buonumore al party in spiaggia di Angela.