Angela Melillo sposa, le seconde nozze a 55 anni

Le seconde nozze della showgirl a 55 anni con pochi invitati e testimoni Samantha De Grenet per lei e un amico giornalista per lui. E niente party ! La ex primadonna del Bagaglino, ballerina ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha scritto nell’invito: “Dopo la cerimonia seguirà… un bel niente”. La festa vera andrà in onda in primavera, ma intanto la coppia è pronta per volare alle Maldive in viaggio di nozze.

Addio al nubilato da urlo

Angela Melillo qualche giorno prima del sì ha radunato le sue “sorelline” Samantha De Grenet, Elisabetta Ferracini, Manila Nazzaro, Stefania Orlando, Milena Miconi, per un addio al nubilato fantastico: un’intera giornata alla spa. “Ho convinto tutte a staccare dalla solita routine. Ci siamo divertite come delle ragazzine” racconta la soubrette. “Ad un certo punto una di loro perde un piccolo telecomando. Finisce nelle mie mani e chiedo di chi sia ma soprattutto cos’era? Mi rispondono che era il telecomando di un dildo. E io chiedo: ma cos’è? Iniziano tutte a ridere a prendermi in giro. Oggi so che è un sex toy, un vibratore del quale grazie a Dio e a Cesare non ho bisogno”.





Il primo incontro con Cesare

Angela Melillo è emozionata quando ricorda al settimanale “Chi” il primo appuntamento con Cesare San Mauro, 66 anni. “Cesare è l’ultimo dei romantici. Quando ci dovevamo incontrare, mi mandava messaggi del tipo: mancano sette ore al nostro incontro. Un uomo incredibile”. E anche prima del matrimonio ha fatto un countdown a base di rose: a partire da un mese prima ha iniziato a inviare fiori alla compagna (da 30 a 1) in attesa del sì.

Durante l’estate l’annuncio delle nozze

Angela Melillo aveva comunicato in tv la decisione delle seconde nozze. "Siccome io ho una figlia e anche lui ha dei figli, abbiamo cercato di fare le cose con molta calma per rispetto. Anche andare a convivere poteva essere una cosa che poteva destabilizzare e io l’ho fatto soprattutto per mia figlia Mia. Ora ha 14 anni e abbiamo deciso di vivere insieme e di sposarci" aveva detto. “Nonostante le differenze di età, il lavoro, le famiglie, le esperienze, abbiamo superato i momenti difficili, come le delusioni, gli attacchi ingiusti da chi sappiamo, che purtroppo non finiranno. Ma noi, accumunati dagli stessi valori, da una dolce sensibilità e da tanta complicità, abbiamo trovato il nostro punto di forza: l'amore" aveva scritto spiegando come l’intesa fosse solida nonostante avesse attraversato alti e bassi.







Le prime nozze di Angela Melillo

Angela Melillo è stata sposata dal 2006 al 2013 con il ristoratore Ezio Bastianelli, da cui ha avuto una figlia Mia, nata nel 2008 dopo una gravidanza difficile scoperta soltanto dopo che la showgirl si era sottoposta a delle cure in ospedale per una brutta infezione.