"L'Isola dei Famosi", Angela Melillo eliminata rifiuta Cayo Paloma: "Mi manca casa"

Angela Melillo è stata eliminata da "L'isola dei Famosi". La naufraga ha perso al televoto flash contro Valentina Persia, ma ha deciso di non sfruttare la possibilità di rimanere in gioco su playa Cayo Palapa, l'isola delle seconde opportunità dove restano i concorrenti eliminati e che, al momento, ospita Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti. "Mi manca casa", piange Angela che vuole tornare dalla famiglia per riabbraciare sua figlia e il suo compagno.

"Ho partecipato a questo reality affinché mia figlia fosse fiera di me, e per dimostrare grande dignità al mio compagno perché mi sono sempre data da fare", si giustifica così la showgirl e ballerina che spiega che non c'è lavoro, e nel suo caso mondo dello spettacolo, che tenga quando si ha una famiglia da cui tornare.

Prima di abbandonare la Palapa, e quindi il luogo in cui Angela ha dimostrato il suo valore per oltre 70 giorni, Melillo ha dovuto dare il consueto "bacio di Giuda". La naufraga ha scelto Miryea Stabile, le due nelle ultime settimane hanno discusso. "Ho già detto cosa penso su Miryea, ciò non toglie che è una bella persona", spiega la showgirl.