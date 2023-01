Matilde Brandi, dedica d’amore al nuovo compagno: prepara l’abito bianco?

La dedica d’amore di Matilde a Francesco Matilde Brandi, 53 anni, pubblica uno scatto elegante e pomposo con Francesco Tafanelli e scrive parole dolcissime al manager che si occupa del settore spose. “E poi all'improvviso capisci che tutto quello che c'è stato prima di importante è stato fondamentale per arrivare a capire chi vale davvero e chi no! Non è retorica! E' così! Oggi ringrazio tutte le persone che in qualche modo ci hanno fatto incontrare!” scrive l’attrice romana facendo intendere – come sottolineano anche le amiche nei commenti – che quello per Francesco è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Il momento più buio della Brandi Matilde Brandi nel suo post parla di un periodo difficile senza entrare nei dettagli (forse si riferisce anche alla separazione dal compagno con cui è stata insieme per 17 anni), ma dice: “Non so se c'entra il destino, ma so che tutto era scritto, tutto era da copione e nel momento più buio sei arrivato tu, così senza avvisare hai deciso e basta! Hai capito esattamente chi sono senza doverti dire nulla! Mi ami per quella che sono nel bene e nel male e non vuoi cambiare proprio nulla di me! Ho commesso tanti errori chi mi conosce lo sa ( le mie amiche più strette e sono tante sanno cosa voglio dire) ma tu meriti questa dichiarazione te la meriti tutta, anzi io auguro a tutte le donne di incontrare un uomo speciale come te!”. Insomma, Francesco è un principe azzurro piombato di colpo nella vita di Matilde Brandi.



La lezione d’amore L’attrice è orgogliosa dell’uomo che ha accanto e lo grida al mondo, non senza lanciare una lezione d’amore per tutti. “E’ quello che spiego a mia figlia, a tutte le persone a cui voglio bene che non sanno riconosce l’uomo giusto, il compagno giusto – scrive Matilde Brandi nella sua citazione social - è semplice le dico: un giorno arriva una persona ti conosce, ti ama, non va più via. Non c’è giorno in cui sarai da sola, non c’è giorno in cui sarai al secondo posto, al terzo posto, in quarta fila, nelle quinte del teatro, perché lui è quello inviato, l’amore si riconosce dalla continuità. Professor Tamburello”.

Il precedente legame Matilde Brandi è stata insieme per 17 anni con Marco Costantini, padre delle sue due figlie Sofia e Aurora, gemelle di 16 anni. Si sono separati agli inizi del 2021. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, a cui Matilde aveva partecipato seppur per poco tempo e che potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella coppia, l’attrice ha raccontato di aver lottato fino alla fine per tenere unito il suo rapporto con Marco. La rottura dev’essere stata inattesa visto che la Brandi in un’intervista in tv ha dichiarato: "Non me l'aspettavo, ma va bene... Le responsabilità sono di entrambi, anche io ho fatto i miei errori. Ho attraversato il dolore". Ma poi “il tempo guarisce tutte le ferite” ha detto spiegando che con l’ex è riuscita a ricucire i rapporti: “E’ un papà meraviglioso”.