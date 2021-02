Matilde Brandi: "Il mio ex non voleva che andassi al GF Vip"

"Sto metabolizzando questo piccolo grande lutto". Matilde Brandi a "Domenica Live" torna a parlare della sua rottura con l'ex compagno Marco Costantini. Dopo diciassette anni insieme, la showgirl è stata lasciata con un sms dal padre delle sue figlie: "Lui non voleva che facessi il Grande Fratello - ha rivelato - quando sono tornata a casa l'ho trovato molto freddo".

Dopo due giorni dall'eliminazione dal reality è arrivata la rottura: "Quasi per scherzo gli avevo scritto se aveva ancora voglia di stare insieme a me - ha raccontato - lui però mi ha risposto in maniera secca: no. E da lì sono entrata in un tunnel molto brutto, sono dimagrita e sono stata male. Ora però voglio ricominciare da me".