Lo scherzo a Matilde Brandi: con i denti grigi da Tom Cruise

L'occasione della vita ha bussato alla porta di Matilde Brandi: Tom Cruise vuole farle un provino per il suo nuovo film. Peccato, però, che si tratti di uno scherzo delle "Iene". Per l'incontro la showgirl, uscita recentemente dalla Casa del "GF Vip", ha deciso di presentarsi al meglio e ha prenotato uno sbiancamento ai denti. L'assistente del dentista, purtroppo però, ha sbagliato la colorazione e la ballerina si è ritrovata con un sorriso grigio a poche ore dal provino con l'attore di Hollywood.

Matilde non si è data per vinta e ha approfittato dell'obbligo della mascherina per presentarsi lo stesso a colloquio con Tom Cruise. Quando però un assistente dell'attore le ha chiesto di mostrare il sorriso e lei si rifiutata, Cruise le ha fatto sapere che non aveva più intenzione di incontrarla. La reazione della showgirl è tutta da ridere.