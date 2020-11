Matilde Brandi in crisi con il compagno Marco Costantini

Matilde Brandi in crisi con il compagno: "Non c'è squadra" Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Brandi ha spiegato che dall'anno scorso stava vivendo un momento di contrasti con Costantini, col quale è legata da 17 anni e insieme hanno due figlie, le gemelle Aurora e Sofia. Durante l’estate la crisi è peggiorata fino alla partecipazione della showgirl al "Grande Fratello Vip". Durante il reality, ha raccontato di ricevere poche attenzioni dal compagno e che lui le diceva poche volte “ti amo”.

Una volta fuori dalla Casa, Matilde Brandi ha rincarato la dose al settimanale diretto da Riccardo Signoretti: “Quando ho bisogno di lui c'è sempre, non mi ha fatto mai mancare nulla. Magari è introverso, non è una persona che dà abbracci e baci, ma a modo suo mi ha dato e mi dà tanto amore. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le mie figlie, però, resteranno con me”. Ma non si dà per vinta e ricorda l’insegnamento dei genitori insieme da 60 anni: “Sarebbe facile mollare, invece ci vuole pazienza. Se proprio non si va d'accordo bisogna lasciarsi è ovvio, ma prima bisogna tentarle tutte”.