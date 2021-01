Andrea Damante innamorato perso della sua Elisa, guarda le foto

Hanno trascorso qualche giorno di relax sulle Dolomiti, ora si godono la convivenza milanese dimostrando di essere più affiatati che mai. Andrea Damante è stato pizzicato dal settimanale “Chi” a passeggio per il capoluogo lombardo mano nella mano con Elisa Visari, la sua nuova fidanzata. E mentre Giulia De Lellis brinda alla storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta, pur non avendo ancora tolto la fedina dal dito che le aveva donato il dj, Andrea volta pagina…

Da quando la De Lellis ha iniziato una nuova storia d’amore, per di più con un amico di Damante, Andrea ha definitivamente chiuso con la influencer: eppure i due si vedono spesso anche per via del cagnolino che hanno in comune. Il piccolo Tommaso trascorre dei giorni con Giulia e altri con il dj dividendosi perfettamente tra i due padroncini.

La storia iniziata in sordina con Elisa Visari pare andare a gonfie vele. La coppia ha trascorso diversi giorni in montagna con gli amici Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. A Milano vivono nell’appartamento di lui e la convivenza è perfetta: lui si allena, lei prepara torte, lui gioca con il cane, lei lo coccola e a spasso per le vie del centro sono uno spettacolo.

