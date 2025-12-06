Andrea Damante ed Elisa Visari in montagna con il figlio Liam

Elisa Visari e Andrea Damante, pranzo fuori casa con il piccolo Liam
L’ex tronista e la modella sulle Dolomiti nel cuore dell’Alpe di Siusi
Il primo inverno in tre per Andrea Damante ed Elisa Visari profuma di neve, montagna e coccole in famiglia. L’ex tronista di Uomini e Donne e la modella hanno scelto uno scenario da cartolina per un break lontano dagli impegni lavorativi: le Dolomiti innevate, dove a brillare più della neve è il sorriso del loro primogenito, Liam, nato lo scorso 12 settembre.
Per questa prima vacanza invernale a tre, la coppia ha scelto un rifugio di lusso immerso nella natura incontaminata nel cuore dell’Alpe di Siusi, tra le mete più iconiche dell’Alto Adige. Un luogo da fiaba per chi ama privacy e silenzio, ideale per una coppia con un bimbo piccolo.
Dalle prime immagini condivise online, Damante appare innamoratissimo del ruolo di papà: stringe Liam al petto, ben protetto dal marsupio, mentre lo porta a scoprire l’incanto della prima neve. Attorno a loro, solo boschi e silenzi: la calma perfetta per qualche giorno in famiglia.
La nascita di Liam ha rivoluzionato la vita della coppia, e proprio la futura mamma aveva raccontato l’emozione del momento in cui lo ha scoperto: “Gliel’ho detto subito, abbiamo fatto il test insieme. All’inizio pensavo fosse una bambina, ma quando ho scoperto che era un maschietto ho provato una felicità indescrivibile”, aveva confidato Elisa con entusiasmo. Poi aveva aggiunto: “Con la giusta organizzazione, anche il lavoro non sarà un problema”.
Se Elisa aveva raccontato la magia della maternità, Andrea non ha nascosto quanto questa relazione lo abbia trasformato. In un post social, ha dedicato alla compagna parole importanti dicendo che Elisa gli “ha salvato la vita”.
