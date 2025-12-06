Andrea Damante ed Elisa Visari in montagna con il figlio Liam

La nascita di Liam ha rivoluzionato la vita della coppia, e proprio la futura mamma aveva raccontato l’emozione del momento in cui lo ha scoperto: “Gliel’ho detto subito, abbiamo fatto il test insieme. All’inizio pensavo fosse una bambina, ma quando ho scoperto che era un maschietto ho provato una felicità indescrivibile”, aveva confidato Elisa con entusiasmo. Poi aveva aggiunto: “Con la giusta organizzazione, anche il lavoro non sarà un problema”.