Andrea Damante ed Elisa Visari hanno iniziato la loro relazione nel 2020, poco dopo la conclusione del legame tra il dj e Giulia De Lellis. Il rapporto ha attraversato momenti altalenanti e nel febbraio 2024 i due avevano comunicato la separazione. Tuttavia, nei mesi successivi si sono riavvicinati e, già a novembre dello stesso anno, erano stati sorpresi insieme, più affiatati che mai. Il 2025 ha rappresentato un nuovo capitolo per la coppia: l’annuncio della gravidanza è arrivato con un video emozionante, accompagnato dal messaggio “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà… Un Mini Dama in arrivo!”. Da lì in poi, i progetti di vita insieme hanno preso forma: a giugno si è svolto un babyshower a sorpresa a Milano, seguito dalle vacanze estive vissute con il pensiero rivolto all’arrivo del piccolo Liam.