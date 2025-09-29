© Tgcom24
La modella ha scritto: “Un posticino in più a tavola”
Un pranzo speciale con gli amici fuori casa. Elisa Visari e Andrea Damante hanno condiviso sui social alcuni scatti che raccontano una giornata semplice ma ricca di emozioni: una delle prime uscite con il loro piccolo Liam, nato il 12 settembre.
La modella, radiosa e sorridente, ha accompagnato le immagini con una didascalia tenera e significativa: “Un posticino in più a tavola”. Poche parole, sufficienti a descrivere la gioia di questa nuova fase della loro vita, segnata dall’arrivo del primogenito. Nelle foto si respira un’atmosfera di serenità: il pranzo con gli amici, la complicità della coppia e l’attenzione verso il piccolo. Un ritratto intimo e autentico che ha conquistato i follower, i quali hanno inondato il post di messaggi affettuosi e complimenti.
Elisa Visari e Andrea Damante hanno annunciato ai loro follower la nascita di Liam con un dolcissimo post. “Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia – hanno scritto condividendo i primi scatti del neonato – Ci hai già donato l’affetto più autentico che ci sia. Benvenuto nella nostra famiglia”. La coppia, insieme ormai da cinque anni, ha così coronato il proprio sogno più grande.
Andrea Damante ed Elisa Visari hanno iniziato la loro relazione nel 2020, poco dopo la conclusione del legame tra il dj e Giulia De Lellis. Il rapporto ha attraversato momenti altalenanti e nel febbraio 2024 i due avevano comunicato la separazione. Tuttavia, nei mesi successivi si sono riavvicinati e, già a novembre dello stesso anno, erano stati sorpresi insieme, più affiatati che mai. Il 2025 ha rappresentato un nuovo capitolo per la coppia: l’annuncio della gravidanza è arrivato con un video emozionante, accompagnato dal messaggio “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà… Un Mini Dama in arrivo!”. Da lì in poi, i progetti di vita insieme hanno preso forma: a giugno si è svolto un babyshower a sorpresa a Milano, seguito dalle vacanze estive vissute con il pensiero rivolto all’arrivo del piccolo Liam.
